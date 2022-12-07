ВЦИОМ: 53% иркутян поддержали введение дифтарифов на электроэнергию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл социологическое исследование на болезненную для иркутян тему – об отношении к введению дифференцированных тарифов на электроэнергию как меры пресечения серого майнинга. Как показал опрос, 53% иркутян выступают за введение дифтарифов в регионе, против – 35%, затрудняются с ответом – 12%.

Жители Иркутска довольно хорошо осведомлены о майнинге: 81% в курсе, что такое майнинг, 34% знают вопрос хорошо, а 69% убеждены, что майнинг приводит к перегрузкам энергосетей и авариям.

Как показал опрос, для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением иркутяне в среднем готовы признать расходы свыше 2 097 кВт/час, а для частного дома — 8 478 кВт/час. В числе плюсов от введения дифтарифа горожане называют бережное энергопотребление (13%), борьбу с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%).

Иркутск давно называют «столицей русского майнинга», статус которой он приобрёл благодаря самым низким тарифам на электроэнергию. Так, с 1 декабря тариф для населения в сельской местности составляет 0,994 руб. за кВт*ч., в городе – 1,43 руб. В регионе широко распространена практика, когда криптодобытчики располагаются не на криптофермах, а в жилых домах, где бытовые сети не рассчитаны на то, чтобы в режиме 24/7 питать «асики» — так в народе называют оборудование для майнинга. Сети перегружены: отсюда проблемы, отключения, аварийные ситуации, пожары.

Власти Иркутской области, которые изначально лоббировали эту меру для борьбы с серым майнингом криптовалюты, в итоге, когда это право было предоставлено на уровне федерального правительства, взяли паузу. Однако рано или поздно решать вопрос все равно придется. Сети не резиновые. Несмотря на экономический кризис и падение криптовалют, резкий рост энергопотребления по льготным тарифам населения продолжается быстрыми темпами. Суммарно за 2021 год прирост энергопотребления у населения Иркутской области составил 17,8%. При этом число домохозяйств, их оснащение, количество жителей существенно не изменились. За 10 месяцев 2022 года прирост составляет еще 12,6%.

Телефонный опрос по заказу Фонда «Центр развития региональной политики» был проведён 1-2 декабря. В нём приняли участие 1000 жителей Иркутской области в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, зарегистрированных на территории региона опроса.