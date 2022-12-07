Ипотека продолжает дорожать в России

Ставки повысили 29 банков, в некоторых они поднялись до 0,5 п.п. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксклюзивное исследование маркетплейса «Сравни».

Ставки стали расти в конце сентября – начале октября. Тогда после объявления частичной мобилизации были приняты законы о кредитных каникулах и списании долгов погибших в зоне СВО граждан. К примеру, ВТБ с 10 октября увеличил минимальную ставку на готовое и строящееся жилье до 10,4% вслед за другими игроками. В ноябре процентные ставки в ряде банков снова увеличились, следует из данных «Сравни».

Эта тенденция идет вразрез с изменением ключевой ЦБ. Размер последней в конце октября регулятор сохранил на уровне 7,5%. До этого ее подняли до 20% в конце февраля, а затем снизили шесть раз подряд.

Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1-0,5 п.п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п.п., рассказали в «Сравни», не уточнив наименование банков, поменявших условия кредитования.