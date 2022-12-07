Продажи автомобилей в России в ноябре упали на 62%

За месяц продано 46 403 легковых и легких коммерческих автомобиля, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Агентство «Автостат», основываясь на данных по регистрациям, дает более оптимистичную картину: 51 525 шт., что на 48,8% меньше, чем в тот же период 2021 года, и на 19% больше, чем в октябре этого года. Тенденции прошлых месяцев усилились. АвтоВАЗ сохраняет безоговорочное лидерство, а его результаты постепенно приближаются к прошлогодним.

В ноябре он реализовал 21 726 машин против 26 373 годом ранее. ГАЗ, несмотря на снижение продаж в сравнению с 2021 годом, занимает третью строчку и остается лидером легкого коммерческого сегмента. УАЗ продемонстрировал ощутимый рост — на 14% (3494 шт.).

Прежние лидеры на фоне прекращения поставок автомобилей теряют позиции. Kia оказалась только на шестом месте с результатом 3113 шт. (минус 79%), продажи Hyundai просели на 87%, до 1833 шт., продажи Renault — на 95%, до 646 шт. Китайские бренды демонстрируют либо небольшое снижение к 2021 году, либо рост.