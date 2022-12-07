Продажи квартир в столичных новостройках выросли на 17% в ноябре

Больше всего лотов за последний месяц реализовано в границах старой Москвы – 3241, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического сервиса BnMap.pro.

В ноябре 2022 г. в столичном регионе было заключено 6643 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это на 17% больше, чем было в октябре: тогда продали 5662 квартиры и апартамента.

Больше всего лотов за последний месяц реализовано в границах старой Москвы – 3241. Это на 40,5% больше, чем было в октябре. А вот в Московской области продажи увеличились лишь на 4,2% до 2533 ДДУ, в новой Москве они и вовсе упали на 1,8% до 869 договоров.

Рост рынка московских новостроек в ноябре заметили и девелоперы. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов указывает, что по сравнению с предыдущим месяцем спрос вырос примерно на 15%.