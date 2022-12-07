Потребкредитов на 2,19 трлн рублей выдано с начала 2022 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2022 года было выдано потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) на сумму 2,19 трлн руб. или на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2021 года – 3,69 трлн руб.). При этом по сравнению с 10 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно – на 13,9% (в январе–октябре 2020 года - 2,54 трлн руб.).

Наибольший объем выданных в январе-октябре 2022 года потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (263,6 млрд руб.),

Московской обл. (156,5 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (107,3 млрд руб.),

Свердловской обл. (77,5 млрд руб.),

Краснодарском крае (70,7 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали:

Ставропольский край (-45,1%),

Иркутская обл. (-44,7%),

Пермский край (-44,3%),

Тульская обл. (-44,0%),

Красноярский край (-43,4%).

В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Москве (-34,8%), Новосибирской области (-38,5%), Республике Татарстан (-38,6%), Свердловской области (-39,1%) и Краснодарском крае (-39,2%).

«Ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с «карантинной» весной 2020 года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В обоих случаях вслед за «весенним» падением, в целом, наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают «пандемийному» 2020 году. При этом, в целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают потребкредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне».