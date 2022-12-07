В Иркутской областной детской больнице впервые провели операцию с помощью робота

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице начали проводить операции с помощью роботизированной хирургической системы «Versius». Финансовую поддержку по покупке инновационного оборудования оказал «Газпром».

– Это революция в нашей профессии – в детской хирургии, – сказал главный врач детской областной больницы Юрий Козлов. – Это первый робот в детской больнице в нашей стране. Мы провели уже первые операции, все выглядело просто космически, очень технологично. Мы учились на тренажерах, ходили в операционные залы, где наши коллеги – взрослые хирурги – показывали, как выполняются операции с помощью робота. Мы всегда смотрим в будущее для того, чтобы понимать, чем будут заниматься наши ученики – следующее поколение хирургов, - сказал главный врач детской областной больницы Юрий Козлов.

Сегодня, 7 декабря, больницу посетили Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и Председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Напомним, в Иркутской области с рабочим визитом находится делегация Республики Беларусь. Врачи продемонстрировали возможности роботизированной хирургической системы – провели операцию четырехлетнему ребенку с патологией почки.

– Областная детская больница, ее коллектив – это наша гордость. Ее главный врач Юрий Козлов – хирург мирового уровня. То, что мы приобретаем новое современное оборудование, - это не единственный шаг по развитию больницы. Коллегам из Беларуси сегодня рассказали о проекте по строительству нового медицинского комплекса, где сможем оказывать высокотехнологичную помощь детям не только из Иркутской области, но и из других регионов. Всегда говорил и сегодня повторю: мы готовы к сотрудничеству и обмену опытом в медицинской сфере со всеми заинтересованными сторонами, - подчеркнул Игорь Кобзев.