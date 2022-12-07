Житель Иркутской области Алексей Сибиряков погиб во время выполнения специальной военной операции на Украине

Осенью он отправился на фронт добровольцем.

28 ноября 2022 года погиб Алексей Сибиряков – уроженец села Новая Уда Усть-Удинского района Иркутской области. Осенью этого года он добровольцем отправился на фронт. 28 ноября в ходе отражения атаки противника получил ранение не совместимое с жизнью.

«Это невосполнимая утрата для семьи Алексея, тяжелая потеря для всех, кто его знал. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Горжусь мужеством земляка и разделяю боль утраты», – сообщил мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов у себя в Телеграм-канале.