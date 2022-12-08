Активность соискателей растет в Иркутской области несмотря на приближение праздников

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменилась активность соискателей в Иркутской области.

По данным за ноябрь 2022 года, количество активных резюме в Иркутской области выросло на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом по сравнению с октябрем число активных резюме увеличилось на 1,1%, вопреки тренду на предновогоднее снижение интереса соискателей к поиску новой работы.

Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей из сферы закупок (+49,8% к прошлому году). Также активность «выше рынка» в поиске работы стали проявлять административный персонала (+45,5%), ИТ-специалисты (+31,5%), строители (+28,4%), кадры из сферы продаж (+26,6%), маркетологи и PR-специалисты (+24,5%).

Наоборот, снизилось число открытых и обновленных резюме специалистов по консультированию (93,6% к прошлому году), домашнего персонала (-89,7%), госслужащих (-89%), банковских работников (-77,7%), специалистов по добыче сырья (-77,2% к прошлому году), кадров из масс-медиа и сферы развлечений (-64,6%).

В целом чаще всего иркутяне сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (12% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (9%) и «Транспорт, логистика» (7%).