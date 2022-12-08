Игорь Кобзев прокомментировал тему дифтарифов в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев озвучил позицию правительства Иркутской области по дифференцированным тарифам на электроэнергию. По словам главы региона, введение дифтарифа не принесет ожидаемого результата в деле борьбы с майнингом, но может повлечь за собой увеличение платежей для населения и ухудшение экологической обстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля. Глава региона призвал всех, кто пытается спекулировать на этой теме, не раскачивать лодку.

– Я дам поручение правительству Иркутской области проработать вопросы тарифной политики. Стоимость электроэнергии должна быть комфортной для населения и не провоцировать переход на неэкологичные виды топлива. Также хочу подчеркнуть, что тема дифференциации тарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе с участием депутатов Законодательного Собрания. Сегодня эта тема поднимается в СМИ. Кто-то даже собирает подписи за введение дифференцированного тарифа на электроэнергию. Хочу четко обозначить свою позицию, хотя говорил об этом уже много раз. И я, и все мои предшественники на посту губернатора понимали и отстаивали необходимость сохранения низкой стоимости электроэнергии для жителей Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор напомнил, что мы живем в Сибири, где отопительный сезон длится девять месяцев. Нередко жители частного сектора отапливают свои дома электричеством, и вопрос дифтарифов стоит для них особенно остро.

– Низкая стоимость электроэнергии – преимущество Иркутской области. К сожалению, в последние годы на этом стали зарабатывать. Появились майнеры, из-за которых колоссально возросла нагрузка на сети. А заложниками ситуации становятся тысячи жителей, в домах которых гаснет свет. Председатель правительства России Михаил Мишустин 14 ноября подписал постановление, согласно которому субъектам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Но решение остается за регионами. Позиция правительства Иркутской области – увеличивать тариф можно только на процент инфляции, – сказал глава Приангарья.

Игорь Кобзев также отметил, что сфера майнинга на законодательном уровне пока никак не урегулирована, и сейчас, в первую очередь, нужно работать в этом направлении.

Глава региона призвал всех, кто пытается спекулировать на этой теме, не раскачивать лодку. Низкий тариф на электроэнергию должен оставаться достоянием региона, заявил Игорь Кобзев.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин 14 ноября подписал постановление № 2053, которое даёт право регионам вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию. Как сообщал "Коммерсант", единственным регионом, перешедшим на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, стал Кузбасс. Власти Иркутской области, которые изначально лоббировали эту меру для борьбы с серым майнингом криптовалюты, в итоге отказались от идеи. В ФАС в настоящее время анализируют информацию от региональных тарифных органов и готовы провести донастройку механизма.

Ранее иркутские энергетики сообщали, что несмотря на падение биткоина "криптозимы" в Иркутской области не наблюдается. С каждым годом криптодобытчики потребляют все больше электроэнергии, в то время как бытовые сети вообще не рассчитаны на то, чтобы в режиме 24/7 питать «асики» – так в народе называют оборудование для майнинга. Суммарно за 2021 год прирост энергопотребления населения в регионе составил 17,8%, за 10 месяцев 2022 года прирост составил еще 12,6%.