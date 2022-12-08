Примсоцбанк объявил о розыгрыше призов
В конкурсе можно выиграть:
• Капсульную кофемашину Delonghi;
• Мультипекарь Polaris;
• Мультиварку Redmond;
• Фен Xiaomi;
• Умный браслет Honor;
• Тюбинг.
Условия конкурса:
- Поставить лайк публикации о конкурсе;
- Быть подписанным на наш Telegram и группу Вконтакте;
- Написать в комментариях «Участвую» и ждать результатов
Конкурс продлится с 07 по 28 декабря 2022 г. Участвовать могут только «живые» аккаунты пользователей. 29 декабря случайным образом выберем шесть победителей среди тех, кто выполнил условия конкурса.