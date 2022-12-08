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Примсоцбанк объявил о розыгрыше призов

Примсоцбанк объявил о розыгрыше призов

В конкурсе можно выиграть:

• Капсульную кофемашину Delonghi;
• Мультипекарь Polaris;
• Мультиварку Redmond;
• Фен Xiaomi;
• Умный браслет Honor;
• Тюбинг.

Условия конкурса:

  1. Поставить лайк публикации о конкурсе;
  2. Быть подписанным на наш Telegram и группу Вконтакте;
  3. Написать в комментариях «Участвую» и ждать результатов 

Конкурс продлится с 07 по 28 декабря 2022 г. Участвовать могут только «живые» аккаунты пользователей. 29 декабря случайным образом выберем шесть победителей среди тех, кто выполнил условия конкурса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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