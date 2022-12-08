Примсоцбанк объявил о розыгрыше призов

В конкурсе можно выиграть:



• Капсульную кофемашину Delonghi;

• Мультипекарь Polaris;

• Мультиварку Redmond;

• Фен Xiaomi;

• Умный браслет Honor;

• Тюбинг.



Условия конкурса:

Поставить лайк публикации о конкурсе; Быть подписанным на наш Telegram и группу Вконтакте; Написать в комментариях «Участвую» и ждать результатов

Конкурс продлится с 07 по 28 декабря 2022 г. Участвовать могут только «живые» аккаунты пользователей. 29 декабря случайным образом выберем шесть победителей среди тех, кто выполнил условия конкурса.