Москвичи рассказали, какие доходы ожидают в 2023 году

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какой размер дохода ожидают жители Москвы в 2023 году, и какой доход был бы для них идеальным. В исследовании приняли участие более 1500 пользователей Работа.ру из Москвы.

В среднем без привязки к отрасли работы москвичи ожидают доход размером 89400 рублей в месяц. Идеальным доходом респонденты назвали сумму в 154 300 рублей. По всей России ожидаемый доход составил 84 000 рублей в месяц, а идеальный – 135 000 рублей.

Самые высокие ожидания наблюдаются у работников отраслей IT и телекома (131 900 рублей), транспорта и логистики (113 500 рублей), строительства (103 400 рублей), а также маркетинга, рекламы и PR (100 000 рублей).

Самый высокий размер идеального дохода также отмечали в сфере IT (240 500 рублей). На втором месте оказались работники бухгалтерии (158 800 рублей), далее – специалисты в сферах банков и финансов (149 100 рублей), стротельства (148 600 рублей) и транспорта (146 700 рублей).

Различия ожидаемого и идеального доходов в зависимости от отрасли работы составили от 13% до 82%. Наибольшее различие заметно в сферах IT и телекома (82%), ретейла и торговли (82%), охраны и безопасности (77%), бухгалтерии (75%) и в индустрии красоты (70%).

Наименьшие различия ожидаемого и идеального уровней дохода наблюдаются в отраслях общественного питания (13%), недвижимости (27%), транспорта (29%), маркетинга (30%), а также управления персоналом (40%).