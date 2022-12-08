Автокредитов на 546,2 млрд рублей выдано в январе-октябре 2022 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2022 года было выдано автокредитов на сумму 546,2 млрд руб. или на 41,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2021 года – 930,5 млрд руб.). При этом по сравнению с 10 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в текущем году сократился не так значительно – на 10,0% (в январе–октябре 2020 года - 607,2 млрд. руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-октябре 2022 года был отмечен в:

Москве (58,9 млрд руб.),

Московской обл. (42,1 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (36,5 млрд руб.),

Краснодарском крае (25,5 млрд руб.),

Республике Татарстан (22,1 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Москва (-49,2%),

Свердловская обл. (-48,5%),

Краснодарский край (-45,0%),

Самарская обл. (-44,9%),

Нижегородская обл. (-44,4%),

Санкт-Петербург (-43,7%).

В свою очередь наименьшее падение объемов выдачи автокредитов было отмечено в сибирских регионах - Красноярском крае (-27,3%), Иркутской (-28,1%), Кемеровской (-28,1%) и Тюменской (-30,8%) областях, а также в Алтайском крае (-32,0%).

«Ситуация с выдачей автокредитов в этом году напоминает 2020 год с его «карантинной» весной, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году относительно немного уступают «пандемийному» 2020 году. В свою очередь существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле этого года, но и общим дефицитом новых автомобилей. При этом необходимо учитывать тот факт, что поддержку сегменту автокредитов и всему авторынку оказывает возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. В целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне».