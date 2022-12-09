Новости

Новый механизм покупки жилья для врачей, учителей и IT-специалистов могут запустить в России

Как сообщают «Известия», в России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья.

В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Редакция направила запросы в перечисленные госорганы.

Сегодня для покупки жилья в РФ действуют разные виды льготной ипотеки с господдержкой (на новостройки, семейная, для отдельных категорий граждан); ипотека с субсидированной ставкой от застройщика; разные виды рассрочек от девелоперов, напомнил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро»
«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сети
Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании