Новый механизм покупки жилья для врачей, учителей и IT-специалистов могут запустить в России

Как сообщают «Известия», в России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья.

В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Редакция направила запросы в перечисленные госорганы.

Сегодня для покупки жилья в РФ действуют разные виды льготной ипотеки с господдержкой (на новостройки, семейная, для отдельных категорий граждан); ипотека с субсидированной ставкой от застройщика; разные виды рассрочек от девелоперов, напомнил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.