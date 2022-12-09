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Автомобиль провалился на Братском водохранилище в Иркутской области

Грубейшее нарушение требований безопасности привело к частичному провалу автомобиля «Нива» под лед Унгинского залива Братского водохранилища в Нукутском районе Иркутской области. Об этом рассказали SIA.RU в МЧС.

Водителю удалось выбраться из тонущего транспортного средства и позвать на помощь. Толщина льда в месте провала – около 40 сантиметров, глубина – 2-3 метра. На льду повсеместно – торосы.

Машину отбуксировали на берег – в этом помогли местные жители.

Сотрудники МЧС России напоминают: согласно пункту 37 «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», утвержденных постановлением Правительства региона, движение транспорта по льду водоема допускается исключительно по оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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