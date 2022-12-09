8 декабря в Иркутске состоялась ежегодная конференция «Развиваем родное дело», которая является частью большого проекта «Местные производители» – с 2020 года его реализует торговая сеть «Слата». В рамках конференции прошли круглый стол «Как достичь качественного роста благодаря объединениям» с участием представителей госструктур, банков и товаропроизводителей, презентации сибирских товаропроизводителей и подписание четырёхстороннего договора между министерством сельского хозяйства Иркутской области, ТС «Слата», Центром «Мой бизнес» и Сбером.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Как отметил на открытии мероприятия мэр Иркутска Руслан Болотов, настоящее время как никогда способствует тому, что мы всё должны делать сами – от продуктов питания до самолётов. Тем более, что развивать собственное производство предпринимателям помогают разные институты: и государственные, и рыночные – как это делает ТС «Слата», развивая свой проект «Местные производители» и вовлекая в него всё больше субъектов малого и среднего бизнеса.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Эту тему продолжили участники круглого стола «Как достичь качественного роста благодаря объединениям». По информации директора по развитию продаж ТС «Слата» Юлии Климовой, сейчас на полках «Слаты» представлено более 300 sku товаров от 67-и местных производителей. Прирост товарооборота относительно 2020 года составил 315%. В основном это товары продовольственных категорий – 99,3%. В структуре продаж в топ-5 лидеров входят хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, традиционные молочные продукты, яйцо и пиво.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Мы уверены, что у проекта ещё очень большой потенциал, есть что развивать и куда двигаться, например, сейчас на наших полках начинает появляться продукция непродовольственной категории, и это очень здорово, – прокомментировала Юлия Климова.

При этом она отметила, что для того, чтобы начать сотрудничество с торговой сетью и в принципе отгружать свой продукт конечному потребителю, товаропроизводитель должен соответствовать определённым требованиям СанПина, Роспотребнадзора и т.д. И здесь им необходима помощь, которую могут оказать партнёры и коллеги «Слаты»: финансовые институты, минсельхоз, Центр «Мой Бизнес».

Однако, как показал опрос «Слаты», который она провела среди своих предпринимателей, большая часть из них – 63% не пользуется мерами поддержки, в основном, объясняя это тем, что не нуждаются в помощи со стороны госорганов и банков. Тем не менее, многие из опрошенных не отказались бы от грантов на оборудование, субсидий на производство, от смягчения условий кредитов и аренды коммерческих площадей.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Результаты опроса прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства Марина Кожарина, которая отметила, что у ведомства достаточно много мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса: это и гранты, и различные компенсации, например, на производство хлебной продукции, прирост производства молока, на сертификацию. Возмещение затрат за участие в выставках и т.д.

– В 2023 году будут введены новые меры поддержки, и средств на субсидирование товаропроизводителей будет больше, – заявила замминистра. – Нас, конечно, радует, что в области много предприятий, которые крепко стоят на ногах и могут обойтись без субсидий, но они являются дополнительным источником развития, и мы будем рады, если мерами поддержки воспользуются те предприятия, которые хотят двигаться вперёд.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Большой спектр мер поддержки предпринимателям, в том числе в сельском хозяйстве. Предлагает Центр «Мой бизнес». Как рассказала директор Центра Диляра Окладникова, один из самых популярных запросов от сельхопроизводителей – это маркетинг и сбыт.

– Поэтому мы с удовольствием включились в проект «Слаты», в котором они объединили такой финансово-кредитный институт как Сбербанк, нас как структуру, которая может «доукомплектовать» предпринимателя, чтобы он соответствовал требованиям контрольных органов и торговых сетей, – отметила Диляра Окладникова.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Опытом сотрудничества со «Слатой» поделился директор сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Аларское подворье» Алексей Бунаев. Он рассказал, что работает с торговой сетью неполный год, но за это время предприятие сделало качественный скачок.

– Мы поставляли продукцию в разные торговые точки в Иркутске, но когда начали сотрудничать со «Слатой» стали использовать цивилизованные технологичные методы производства и торговли, так как у «Слаты» высокий уровень требований, стандартизированные операции. И это очень большой плюс для нас.

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Кроме этого, предприятие плотно работает с минсельхозом, активно пользуется мерами господдержки, что тоже поднимает организацию труда на новый качественный уровень, поскольку появляется опыт взаимодействия с госорганами в отчётности, планировании, в понимании предъявляемых требований.

Итог круглого стола подвела Юлия Климова:

– Чтобы достичь качественного роста и успешно развивать проект «Местные производители» дальше, необходимо договариваться с госорганами, производителями, финансовыми учреждениями и находить баланс между поддержкой и самостоятельностью. Прекрасно, что во всех этих структурах есть на кого опереться, и понимать, что помощь всегда придёт. Но очень важна обратная связь, диалог, обсуждение того, что мы все делаем, которые проходят во время ежегодных конференций «Развиваем родное дело».

«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Кстати

В ближайшем будущем ТС «Слата» планирует довести количество договором с местными товаропроизводителями до 150-и.