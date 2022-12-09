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Большинство автовладельцев готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей

53% российских автовладельцев пользуется платными трассами с разной степенью интенсивности. 51% опрошенных полагают, что в их регионе платных дорог недостаточно. 82% при этом не готовы платить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*.

Более половины отечественных автолюбителей пользуются платными трассами, однако частота использования пока еще низкая. 32% российских автовладельцев ездят по платным дорогам несколько раз в год, 5% - раз в месяц, 10% - несколько раз в месяц, 4% - несколько раз в неделю и 2% - ежедневно.

Одновременно велик процент тех (47%), кто в принципе не ездит по платным трассам. В Сибири эта доля достигает 76%, на Дальнем Востоке 75%, тогда как в Москве и Московской области не пользуются платными дорогами всего 18%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 16% опрошенных. Чаще других ожидаемо используют скоростные диаметры молодые автолюбители в возрасте 18-25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), реже всего – водители старше 55 лет (45%) и женщины (52%).

49% считают, что в их регионе достаточно скоростных трасс. Чаще всего так отвечали в Москве и Московской области (65%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (62%). Реже других- на Дальнем Востоке (25%) и в Сибири (35%).  51%, напротив, полагают, что в их регионах скоростных трасс нее хватает (на Дальнем Востоке - 75%, в Московском регионе - 35%). Мужчины отмечают нехватку скоростных трасс несколько чаще, чем женщины (54% против 48%).  

86% опрошенных не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5-8 руб. за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 14% согласны на повышение стоимости проезда в случае, если платных трасс станет больше. Наиболее популярна эта идея на Дальнем Востоке (21%), тогда как в Центральном федеральном округе у нее лишь 9% сторонников.  Повышение стоимости проезда по платным трассам для легковушек поддерживают 23% автолюбителей в возрасте 18-25 лет и лишь 10% среди тех, кому 56 лет и больше.

Среди основных преимуществ платных трасс (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (46%), более высокую скорость передвижения (39%), малое количество транспорта (34%), отсутствие светофоров (33%), лучшую пропускную способность дорог (28%) и продуманную организацию движения (18%).

Важно отметить, что стоимость проезда по платным трассам является решающим критерием для автомобилистов при выборе маршрута. 82% респондентов не готовы тратить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%).  Еще 13% опрошенных могут «раскошелиться» максимум на 1000 рублей.  2% согласны платить за однократный проезд до 2000 рублей, 1% - до 5 000.  И наконец, 2% автовладельцев заявили, что любят комфорт в поездке и потому готовы заплатить любую сумму за проезд по платной дороге: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%), и водители в категориях от 18 до 40 лет (3%).

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Интересно, что по результатам опроса 2020 года автовладельцы были готовы платить больше за проезд по платным трассам. Стоимость проезда до 500 рублей казалось комфортной для 70% опрошенных, до 1000 рублей – для 6%. При этом до 2000 и выше готовы потратить 20% и 4% соответственно при условии, что такая поездка будет комфортнее, чем по обычным дорогам.

«Правительство России продолжает реализовать амбициозные планы по расширению количества платных трасс. С одной стороны, это позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, с другой, как показывает опрос, водители все-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

*Опрос проводился 26 ноября - 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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