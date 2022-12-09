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Команда ИГУ получила диплом II степени чемпионата мира по программированию

Команда Института математики и информационных технологий ИГУ получила диплом II степени финала Северной Евразии ICPC – полуфинала студенческого командного чемпионата мира по программированию. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

Константин Кириченко, тренер команд ИГУ, доцент кафедры информационных и алгебраических систем ИМИТ ИГУ:

«Диплом второй степени – это самое успешное выступление команд Института математики и информационных технологий ИГУ за всю историю этих престижных соревнований. Еще никогда наши студенты не опережали в итоговой турнирной таблице такое количество команд из ведущих университетов России».

Всего в чемпионате ICPC Северной Евразии приняли участие около 300 команд, в том числе пять из Института математики и информационных технологий ИГУ, по результатам четвертьфинала прошедшие отбор и получившие путевки на соревнования в Санкт-Петербург. Лучший результат среди иркутян показала команда “ICPC means Irkutsk Competitive Programming Community”, в ее составе:

  • Владислав Муратов (направление магистратуры «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 1-й курс),
  • Клим Митрофанов (направление бакалавриата «Прикладная математика и информатика», 4-й курс),
  • Михаил Грачев (направление бакалавриата «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 3-й курс).

В этом году ICPC Northern Eurasia Finals проходили на четырех площадках в разных городах – Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Кутаиси. Соревнования собрали участников из 70 регионов России и СНГ.

ICPC (International Collegiate Programming Contest) – крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию, который проводится уже более 40 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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