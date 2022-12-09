Жители Иркутска в новом году стабильности на работе ждут больше, чем карьерного роста

В наступающем году жители Кургана чаще всего ждут от работодателей повышения зарплаты, стабильности и адекватного руководства. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В 2023 году жители Иркутска больше всего ждут повышения зарплаты: об этом сообщили 58% опрошенных. Каждый третий (33%) ожидает стабильного функционирования компании, 27% — адекватного руководства, 26% — карьерного роста, каждый пятый (19%) — новых интересных задач. На улучшение условий труда рассчитывают 18%, на выплату премий — 15%. Каждый десятый (10%) хотел бы признания своих заслуг, по 6% мечтают о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе. Еще 6% не надеются на какие-либо изменения.

Стабильности, адекватного руководства, интересных задач и снижения нагрузки от своей работы чаще ждут женщины, тогда как отсутствие каких-либо ожиданий больше свойственно мужчинам. Запрос на стабильность и улучшение условий труда наиболее высок среди горожан старше 45 лет (39 и 24% соответственно), а на карьерный рост, выплату премий и снижение нагрузки — среди опрошенных до 34 (33, 18 и 14% соответственно). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и карьерного роста.