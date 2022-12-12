АТБ увеличил кредитный лимит по «Универсальной» карте

Азиатско-Тихоокеанский банк улучшает условия по кредитной карте «Универсальная». Позитивные изменения предусмотрены как для новых, так и текущих клиентов банка.

Для договоров, заключенных с 8 декабря 2022 года, в первые 15 дней предлагается бесплатное снятие наличных средств в рамках кредитного лимита карты. По истечении 15 дней увеличена сумма, которую можно снимать бесплатно, – с 15 000 до 30 000 рублей ежемесячно. При сумме свыше 30 000 рублей комиссия составит 4,9% от суммы снятия, плюс 590 рублей.

Владельцы «Универсальной» кредитной карты, которые оформили ее до 8 декабря, получат возможность снимать наличные с увеличенным лимитом – до 30 000 рублей ежемесячно, вместо 15 000 рублей. Обновленные условия вступят в силу 20 декабря.

«Универсальная» карта имеет повышенный кэшбэк в размере 1,5% при тратах до 75 тысяч рублей и 5% при тратах свыше 75 тысяч рублей. Максимальный кэшбэк составляет 4000 рублей в месяц.

Напомним, что в декабре действует ещё и акция «100% кэшбэк от Кролика АТБ». Если оформить «Универсальную» кредитную карту и совершить покупку в декабре минимум на 2023 рубля, то можно попасть в число счастливчиков. Первые 2023 участника, отвечающие требованиям акции и потратившие 2023 рубля, получат гарантированный приз – 100% кэшбэк на карту в размере 2023 рублей в январе 2023 года. Больше трат – больше кэшбэк. Вплоть до 4 000 рублей.