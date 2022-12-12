Теперь ипотеку от Сбера на завершение строительства жилого дома можно получить по льготной ставке в рамках госпрограмм.

Ипотеку на строительство дома с нуля или на его завершение можно оформить по льготным государственным программам: «Господдержка» (ставка от 6,3%), «Семейная ипотека» (от 5,3%), «Дальневосточная ипотека» (от 1,5%), «Ипотека для IT» (от 5%).

Строительство может осуществляться своими силами или с помощью подрядчика — в зависимости от условий госпрограммы.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

– Мы продолжаем улучшать ипотеку для ИЖС. Теперь клиенты могут взять жилищный кредит на завершение строительства дома по льготным программам с низкими ставками. По данным аналитиков Домклик, в третьем квартале доля кредитов на программы с господдержкой в ИЖС в Сбере превысила 95% — это рекорд за всё время. Все эти меры помогают людям приблизить долгожданное новоселье и поселиться в собственном доме, построенном по своему вкусу. Сбер и дальше будет прилагать максимум усилий для развития ипотечных программ, чтобы ими воспользовались как можно большее число людей.

Кредит на завершение строительства доступен траншами или единовременным платежом. Первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.