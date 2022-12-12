СберСтрахование выяснила, к каким врачам чаще обращаются россияне по ДМС

СберСтрахование изучила обращения клиентов в 2022 году по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Самыми распространёнными услугами оказались консультация терапевта (16%) и общий анализ крови (11%).

Также востребованы неврологи (8%), гинекологи (7%), гастроэнтерологи (6%), эндокринологи (4%), отоларингологи (4%), офтальмологи и инфекционисты (по 3%).

Распространены и дистанционные приемы у врачей. Они составляют 9% от всех обращений клиентов. При этом в 70% случаев онлайн-консультации проходили с терапевтом или педиатром, а в 30% случаев понадобилась телемедицина для приема у специалиста более узкого профиля.

В рамках ДМС для юридических лиц треть клиентов (31%) оформляют полисы с исключительно амбулаторно-поликлинической помощью, то есть услугами специалистов в поликлиниках. Почти треть (29%) добавляют в полис чекапы (медицинские обследования), 18% — стоматологию. Менее популярны (9%) программы, покрывающие только стационарное лечение (пребывание в больнице). Комплексную программу страхования, включающую услуги поликлиники, стоматологии и стационара, выбирают 13% клиентов.

Что касается ДМС для физических лиц, то 36% оформляют полисы с амбулаторно-поликлинической помощью. 30% дополняют поликлинику стационаром. А 21% сочетают поликлинику и стоматологию. Вариант со всеми видами услуг (поликлиника, стационар, стоматология) предпочитают 13% клиентов-физических лиц.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«Мы наблюдаем тренд на внимание к собственному здоровью — фундаменту успешной жизни любого человека. Однако не все работодатели обеспечивают своих сотрудников добровольным медицинским страхованием. Но даже если соцпакет не предусматривает ДМС, его всегда можно оформить самостоятельно. Полис позволит каждому позаботиться о своем здоровье и спланировать визиты к профильным специалистам в удобное время, получить широкий перечень услуг в клиниках, которые придерживаются высоких стандартов обслуживания, а также при необходимости обратиться к услугам телемедицины».