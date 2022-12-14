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В 2022 году 45% работодателей сохранили и расширили штат

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Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели исследование и выяснили, с какими трудностями они столкнулись компании в 2022 году и что хорошего произошло за это время.

Среди положительных событий уходящего года, 45% работодателей отметили, что им удалось сохранить и расширить штат  сотрудников. 34% компаний даже смогли повысить зарплаты, а 33% — сохранить премии. Каждый четвертый работодатель (26%) открыл новые направления деятельности, а 24% — увеличили количество клиентов и заказчиков.

Каждая пятая компания (20%) расширила штат высококвалифицированных сотрудников. 19% компании отметили, что им даже удалось увеличить прибыль. Столько же рассказали, что они стали более узнаваемой на рынке компанией. 9% вышли на новый рынок, а 5% вошли в престижный рейтинг.

В варианте «Другое» опрошенные чаще всего отмечали, что все осталось как было и каких-то больших положительных изменений не было.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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