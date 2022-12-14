32 "серых" майнера выявили в селе Мамоны Иркутского района

С начала декабря жители села Мамоны уже несколько раз оставались без света. Аварийные отключения стали происходить из-за превышения потребителями разрешенной установленной мощности. Энергетики проделали большую работу для решения проблемы: провели разгрузку электрооборудования, перевели части потребителей на другой центр питания, поменяли изоляторы на опорах воздушных линий. Однако ситуация оставалась напряженной, а отключения продолжались.

Специалистам Южных электрических сетей потребовалось несколько дней для анализа потребления электроэнергии в этом населенном пункте. Также проводился тепловизионный и шумовой контроль, сверка договорных лимитов и фактического реального потребления. Благодаря этой работе выявлены 32 факта «серого» майнинга и 4 случая вмешательства в работу приборов учёта электроэнергии.

Использование бытовых сетей для майнинга создало дополнительную постоянную нагрузку на сети, ставшую критической. Это вызвало серию аварийных отключений из-за превышения мощности. Таким образом, жители Мамонов раз за разом оставались без света, а вместе с ним тепла и воды, ведь подача этих ресурсов также зависит от электричества.

По фактам несанкционированного вмешательства в работу счётчиков составлены акты и обращения в правоохранительные органы. На «серых» майнеров также будут составлены акты, а лимит мощности будет приведён к указанным в документах значениям. Кроме того, энергетики установят разгрузочную трансформаторную подстанцию, а также 40 приборов учета с функцией ограничения мощности.

Иркутская электросетевая компания и Иркутскэнергосбыт ведут ежедневную работу по выявлению майнеров и прекращению их деятельности в бытовом секторе. В суды направлены свыше 900 исков. Это дает возможность повысить качество электроснабжения для всех остальных жителей. Как показывает практика, энергопотребление 1 дома с работающими машинками по добыче криптовалюты равно 5 домам без таковых. То есть, мощности, которую забирают 32 выявленных «серых» майнера, достаточно для бесперебойного электроснабжения 160 домов с такой же жилой площадью.

Сообщить о "серых" майнерах можно по телефону 8-800-100-9-777, электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или в аккаунты «Свет38» в социальных сетях.