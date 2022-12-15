«Время местных». Как «Слата» помогает региональным производителям

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Уже третий год «Слата» реализует спецпроект «Время местных». Его цель – помочь представителям малого бизнеса попасть на полки супермаркетов торговой сети. Сегодня, при возросшей потребности в импортозамещении, это начинание особенно актуально: импортные бренды уходят, позволяя местным игрокам «расправить крылья». 8 декабря в Центре «Мой бизнес» прошла ежегодная конференция «Развиваем родное дело», на которой сибирские товаропроизводители поделились своим опытом и идеями.

«99% торговых сетей ответили отказом, а «Слата» – согласилась»

«Даст Компани» начала собственное производство автоковриков совсем недавно: в январе 2022 года привезли оборудование, а в марте запустились. Старт совпал с периодом турбулентности и множеством экономических вызовов, но трудности лишь закалили команду. Одним из ключевых вопросов, по словам технического директора Андрея Белякова, стала реализация продукции: торговые сети в большинстве своем не спешили идти на контракт с новичками. Исключением стала торговая сеть «Слата». На конференции «Развиваем родное дело» Андрей рассказал историю компании и сотрудничества с ритейлером.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Один из наших учредителей занимался производством автоковриков, постоянно сталкиваясь с определенными проблемами в доставке сырья. Мы проанализировали рынок и поняли, что данное производство развивать в Восточной Сибири будет перспективно. Развернули производство. Встал вопрос: как реализовывать продукцию. Разослали письма на сайты многих торговых сетей. Но, увы, 99 % из них ответили отказом.

Тогда мы узнали о ТС «Слата», которая развивает сотрудничество с местными производителями. И решили попытать счастья, хотя понимали, что наши коврики – неоднозначный товар для продуктовой сети. Подали заявку, на следующий же день нам ответил менеджер по работе с местным производителем. А через месяц мы уже доставили первую партию своего товара в сеть магазинов «ХлебСоль». Это была самая крупная в истории нашей компании поставка.

Когда мы только зашли в «Слату», было сложно: у нас возникли проблемы с документооборотом, все делалось вручную, не было понимания какой должна быть упаковка. Но мы с этим справились, и сейчас, при регулярных отгрузках, уже можем планировать производство под определенные объемы. В августе мы запустили рекламную кампанию, напечатали баннеры, сняли видео с участием исполнительного директора ТС Ярослава Шиллера. Благодаря этому ролику мы стали узнаваемы, что позволило нам зайти в другие торговые сети, которые раньше в нас не верили. Можно сказать, видео дало нам дорогу в жизнь. На сегодняшний день мы продали 19000 ковриков.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Теперь планируем выпускать и более технологичные продукты: ледянки, туристические сидушки и коврики, детские игрушки. То есть те товары, которые сегодня Россия импортирует из Китая. Наш завод ориентирован не только на продукцию для сетевых магазинов, но и на промышленность, сельское хозяйство. Нам хватает компетенции, чтобы сделать товар по желанию клиента. Можем подобрать модель по эластичности, пористости, жесткости, цвету. Мы получили новое оборудование, благодаря которому сможем увеличить товарооборот. Надеемся, что будем развиваться дальше вместе с Иркутской областью и производить для торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» товар по спецзаказу.

«Товарооборот вырос на 230%»

В основном местные товаропроизводители поставляют в «Слату» продукты питания, но ритейлер готов к сотрудничеству и с nonfood-компаниями. Новосибирский завод «Профлайн», например, поставляет в торговую сеть стиральные порошки и чистящие средства. Артем Бойченко, региональный представитель завода, рассказал, как сибирскому производителю удается конкурировать с известными брендами.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Наше производство относительно молодое, стартовали шесть лет назад. Мы занимаемся производством моющих, стирающих, чистящих средств. Это порошки, гели, присыпки, кондиционеры. У нас есть собственные линейки, которые мы вывели на рынок. Много новинок, появившихся в этом году. Есть свои бренды чистящих средств для коммерческого использования. Например, Wellweek – чистящие, моющие средства для дома. Казан – это новинка с сертификатом «халяль», которая набирает сейчас популярность. Крем-мыло Kremona. Детский порошок Bimbo, порошок Lоtоs и линейка Tori – это стиральные порошки и средства для мытья посуды. Помимо маленьких объемов, у нас есть линейка кондиционеров и гелей в канистрах. Они подходят для производства, удобны и экономичны для больших объемов стирки.

Наш путь в торговые сети был непростым. Чтобы нас заметили, чтобы захотели видеть наши товары на полке, мы стали сотрудничать с менеджерами отдела по работе с местными производителями ТС «Слата». Они помогли на тестовый период попасть в сеть «ХлебСоль». А потом мы зашли и в «Слату», что повысило узнаваемость нашего бренда в Иркутской области. Первые успешные продажи начались в августе, когда мы реализовали 8000 единиц товара. А в октябре вышли на 26500 тысяч штук. В целом товарооборот в деньгах вырос на 230%. Прибыль приросла на 233%.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В планах – видеть в «Слате» еще больше нашей продукции, чтобы мы могли здесь, в Сибири, закрывать потребности в стирающих средствах наших покупателей. Причем, потребности на любой кошелек: эконом, средний, высокий сегмент, для производства. Также мы производим собственные торговые марки под наших клиентов: под сети, под дистрибьютеров.

На данный момент мы производим 48 тысяч тонн продукции в год. Расширяем предприятие, обновляем оборудование. Если в Иркутской области будет большой спрос на нашу продукцию, то, вполне возможно, откроем завод здесь. Сегодня, с уходом импортных брендов, у нас «расправились крылья». Мы почувствовали уверенность, драйв, желание развиваться. Наши потребители начали доверять нам свою одежду, доверять свою семью.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Узнаем рынок вместе со «Слатой»

Компания из Бурятии «Биосинергия» работает на рынке пищевого производства с 2012 года. В 2021-м производитель БАДов, энергетических напитков, молочных конфет, сухого кумыса, пробиотиков разработал собственную линейку и решил покорять полки региональных супермаркетов и дискаунтеров. Как рассказал коммерческий директор Андрей Чагдуров, идея оказалась успешной.

– С прошлого года мы почувствовали в себе силы создавать свою собственную линейку продуктов и выходить с ней на рынок. Начали производство первых экспериментальных продуктов. Это натуральный энергетик саган дайля, молочные конфеты с пробиотиком и линейка БАДов. Сегодня мы представлены в сети дискаунтретов «ХлебСоль». Глобальная цель – зайти и на полки супермаркетов «Слата».

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Почему, собственно, именно биологически активные добавки? Мы задумались над тем, что можем производить, и пришли к выводу, что сильны в производстве БАДов. Ведь мы делаем это много лет для наших партнеров. Углубившись в аналитику, пришли к выводу, что этот рынок один из самых быстрорастущих и у него огромный потенциал. Сегодня только 15% россиян употребляют БАДы, а в Европе и Японии – 60% населения. С развитием культуры потребления мы тоже неминуемо к этому придем. Важно и то, что купить добавки в Европе и Японии можно практически везде. В каждом магазине у дома. Мы считаем, что такой тренд дойдет и до нас.

Отрадно, что наше видение совпало с философией проекта «Местные производители» компании «Слата». С июля этого года мы зашли в компанию, и уже есть положительная динамика: с закупа первой партии и до ноября прибыль приросла на 15%. Да, немного, но это еще и вопрос готовности рынка. И мы вместе со «Слатой» этот рынок сейчас «расшариваем», открываем, узнаем.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Хочется поблагодарить отдел по работе с местными производителями компании «Слата». Спасибо, что поверили в нас, увидели в нас потенциал. Думаю, вместе мы увеличим продажи и будем способствовать делу оздоровлению нации и формированию здоровой культуры потребления Байкальского региона. При поддержке компании «Слата» мы намерены расти и развиваться дальше.

«Стремимся к высоким стандартам качества»

Компания «Русские традиции» основана в 2009 году, производственная база располагается в центре Иркутска. Начав с производства замороженного слоеного теста, сегодня компания предлагает и другие полуфабрикаты. По словам генерального директора Марины Охота, сотрудничество с ТС «Слата» помогло масштабировать бизнес.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– С мая 2022 года мы стали сотрудничать со «Слатой». Шли к этому давно, вели переговоры, анализировали рынок. 72 торговые точки мы смогли покрыть на старте, а в ноябре мы отгружали свою продукцию уже на 285 торговых точек в дискаунтерах «ХлебСоль». Это привело к увеличению товарооборота на 400%, что не могло не отразиться на бизнесе в целом.

Теперь расскажу о проблемах. Наши поставщики не справились с объемами, так как выяснилось, что некоторые ингредиенты привозились только под нас. А так как наши потребности выросли в четыре раза, они просто не смогли перестроиться и идти с нами нога в ногу. Поэтому в этот период нам пришлось работать с другим сырьем. Наш технологический процесс не позволял протестировать его быстро. Возникли проблемы и с производством из-за выросших объемов.

И в это момент нас выручили менеджеры компании «Слата». Они создали для нас гибкий график, чтобы не задавить нас объемами. В итоге тестовый период мы прошли довольно комфортно. Хочу отметить отношение «Слаты» к качеству. Мы успешно прошли аудит. Попали в категорию А. Это стимулирует нас поддерживать высокие стандарты качества. Мы чувствуем солидарную ответственность за качество продукции вместе с компанией «Слата».

Хотелось бы расширить производство, купить новое оборудование, которое позволит увеличить объемы производства, уйти от ручного труда. Надеюсь, что все задуманное исполнится.

«Не наступайте на наши грабли»

Есть мнение, что делиться можно только позитивным опытом, но организаторы конференции «Развиваем родное дело» решили разрушить этот стереотип. Не совсем успешным кейсом поделилась с собравшимися собственник семейной компании «Квашонок» Мария Соколова из Омска.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Все мы любим истории со счастливым концом. Но мы вырастаем, и с нами происходит жизнь. Когда амбиции предпринимателя разбиваются о реальность, хэппи-энда может не быть. Хочу поделиться нашими ошибками, чтобы вы не наступали на те же грабли.

12 лет мы продвигаем семейный бизнес. Производим домашний квас натурального брожения и соления (капуста, морковь по-корейски и другие разносолы). В 2019 году только за летний период продали миллион бутылок кваса. И на этих амбициях решили покорить Сибирь, а далее – выйти на федеральный уровень. Наш выбор пал на Иркутск. В 2020 году мы открыли здесь свой филиал. Производство разместили в Ангарске. Вот наши «вредные» советы.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Первый – о месте производства. Открывать его далеко от Иркутска было ошибкой. Срок годности нашего продукта короткий. Мы открыли свой склад холодного хранения в Иркутске. Распространяли продукцию, в основном, в Иркутске. И переезды из Ангарска в Иркутск добавляли проблем.

«Вредный» совет №2: опирайтесь на свой прежний опыт, не замечая особенностей местного рынка. В Омске мы раскачали рынок. Образно говоря, создали «голубой океан». Конечно, не сразу мы продали свой миллион. Мы, уверенные в своих знаниях, зашли на иркутский рынок, а здесь – свои особенности, свои критерии успеха.

Совет №3: не отслеживайте остатки продукции в каждом из магазинов. Квас – продукт специфический. Продажи зависят от погоды. Когда мы зашли в «Слату», нам прилетала заявка, и мы просто отгружали необходимое количество товара в магазин. Но потом мы все же внедрили мерчендайзеров. Обзванивали каждый магазин, чтобы выяснить – сколько в наличии нашего кваса.

Совет №4: держитесь своего плана, эксперименты не для вас. «Слата» открыта к экспериментам. Мы в свою очередь проводили бесплатные дегустации, промо-акции, конкурсы. Но наша ошибка была в том, что мы в какой-то момент не настояли на своих идеях. А это необходимо. Пришла идея – надо звонить и договариваться. В этом смысле здорово, когда есть контакт с менеджерами компании «Слата». Это позволяет быстрее протестировать идею и внедрить ее.

Совет №5: конкуренты не стоят вашего внимания. В нашей категории на полках «Слаты» был только один конкурент. Не стоит бороться с ним и выживать его из магазина. Важнее, чтобы покупатель выбрал ваш именно продукт.

Совет №6: никогда не занимайтесь маркетингом. Все мы должны делать логотип, выбирать цвет, продумывать упаковку. Это очень важно.

Совет №7: делайте все в одиночку. Отгружайте сами, печатайте документы сами, производите сами и т.д. На первоначальном этапе, когда вы только придумали бизнес-идею, делать все самим – это нормально. Но когда вы развиваетесь и понимаете, что вам не хватает 24 часов, нужно набирать команду.

Совет№8: не работайте над своим личностным развитием. Все остальные пункты – внешние. Но мы редко задумываемся над тем, что сам собственник – это центр всей бизнес-истории. И ему самому важно расти и развиваться.

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Анализ наших ошибок помог еще лучше понять – что мы сделали не так, обо что запнулись. Именно приглашение ТС Слата выступить на конференции, несмотря на то, что мы перестали сотрудничать, позволило нам вместе еще глубже и точнее проанализировать причины и понять почему не получилось, это стало наглядным уроком не только для нас, но и для других предпринимателей. Сила бизнесмена – и в том, чтобы суметь посмотреть на себя со стороны, увидеть слабые стороны, исправиться и пойти дальше.

КСТАТИ

«У проекта – большой потенциал»

«Время местных»: C 2020 года «Слата» реализует спецпроект по поддержке местных товаропроизводителей

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По информации директора по развитию продаж ТС «Слата» Юлии Климовой, сейчас на полках «Слаты» представлено более 300 sku товаров от 67 местных производителей. Прирост товарооборота относительно 2020 года составил 315%. В основном это товары продовольственных категорий – 99,3%. В структуре продаж в топ-5 лидеров входят хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, традиционные молочные продукты, яйцо и пиво. «Мы уверены, что у проекта ещё очень большой потенциал, есть что развивать и куда двигаться, например, сейчас на наших полках начинает появляться продукция непродовольственной категории, и это очень здорово», – прокомментировала Юлия Климова.

При этом она отметила, что для того, чтобы начать сотрудничество с торговой сетью и в принципе отгружать свой продукт конечному потребителю, товаропроизводитель должен соответствовать определённым требованиям качества. И здесь им необходима помощь, которую могут оказать партнёры и коллеги «Слаты». Итогом конференции «Развиваем родное дело» стало подписание трехстороннего договора между ТС «Слата», Центром «Мой бизнес» и Сбером.

Елена Белова