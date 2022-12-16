«Видим замедление, но не обвал» – Юлия Кальвина, Сбербанк

Из-за жестких санкций февраль и март были стрессовым периодом для компаний. Тем не менее, все достаточно быстро перешли от эмоций к пониманию ситуации и к поиску альтернативных вариантов ведения бизнеса, сообщила в интервью Газете Дело управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.

– Сейчас можно сказать, что жесткого ухудшения сценария не происходит. Сама ситуация стала более понятной, мы наблюдаем замедление экономики по многим направлениям, но точно не обвал, – отметила Юлия Кальвина.

Готов ли Сбер финансировать новые стройки в следующем году? Почему ESG сегодня – не мода, а требование жизни? И как Сбер помогает северным территориям в борьбе за человеческий капитал? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в эксклюзивной интервью Юлии Кальвиной Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.