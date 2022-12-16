Путин призвал развивать Байкальск

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул, что программы оздоровления озера Байкал должны исполняться безусловно. При этом важно развитие самого города Байкальска. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Мы будем решать экологические проблемы, но загрузка предприятий, рабочие места в Байкальске, развитие самого города, социальная сфера, они крайне важны тоже для людей, которые там живут, – сказал президент.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя итоги заседания, отметил, что утверждение программы социально-экономического развития города Байкальска позволит уже в следующем году начать в городе, расположенном на берегу великого озера, масштабные преобразования.

– Президент поручил утвердить программу, предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры с применением современных экологических стандартов, а также по повышению транспортной доступности Байкальска. Уверен, что реализация этого документа запустит механизм развития, который распространится на многие сферы жизнедеятельности не только Байкальска, но и всего региона, – сказал Игорь Кобзев.