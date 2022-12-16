Новости

Путин призвал развивать Байкальск

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул, что программы оздоровления озера Байкал должны исполняться безусловно. При этом важно развитие самого города Байкальска. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Мы будем решать экологические проблемы, но загрузка предприятий, рабочие места в Байкальске, развитие самого города, социальная сфера, они крайне важны тоже для людей, которые там живут, – сказал президент.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя итоги заседания, отметил, что утверждение программы социально-экономического развития города Байкальска позволит уже в следующем году начать в городе, расположенном на берегу великого озера, масштабные преобразования.

– Президент поручил утвердить программу, предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры с применением современных экологических стандартов, а также по повышению транспортной доступности Байкальска. Уверен, что реализация этого документа запустит механизм развития, который распространится на многие сферы жизнедеятельности не только Байкальска, но и всего региона, – сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
«Россия ждала дискаунтеров с 2003 года» – Ярослав Шиллер, «Слата» (видео)
«Центр просто «проспал» формат дискаунтера» – Вячеслав Заяц, «Слата»
Мне нужна «своя лопата», чтобы «копать». Вячеслав Заяц, «Слата», – о сделке с X5 и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании