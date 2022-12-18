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Два человека погибли при столкновении Toyota с рефрижератором в Иркутской области

Авария с участием Toyota Corolla и «УАЗ Профи рефрижератор» произошла в районе города Алзамай Иркутской области – в результате инцидента погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент случился на дороге Р-255 «Сибирь». Установлено, что машины двигались во встречном направлении. Водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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