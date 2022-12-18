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Административное здание на Байкальской в Иркутске сгорело на площади 825 квадратных метров

Пожар произошел в административном здании с производственными помещениями на улице Байкальской в городе Иркутске, площадь возгорания составила 825 квадратных метров, сообщает 18 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился сегодня, сообщение о нем поступило на пульт ведомства в 5:25. На момент прибытия огнеборцев кровля здания была полностью в огне, из-за сложной конструкции строения, горючего утеплителя и большой пожарной нагрузки внутри помещений огонь быстро распространился на большую площадь. Существовала угроза распространения огня на соседние склады.

В 07:18 пожар был локализован, в – 8:11 ликвидирован. Пострадавших нет. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 29 человек. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. Дознаватели МЧС России по факту случившегося проводят проверку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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