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Эн+ выделила 10 млн рублей на проекты благоустройства парков в трех городах Иркутской области

Компания Эн+ обеспечила финансирование проектных работ по благоустройству общественных пространств в трех городах Иркутской области. Размер инвестиций составил свыше 10 млн. рублей.

С инициативой оказать содействие выступили рабочие советы предприятий российского энергохолдинга. Выделенные средства направлены создание городских парков в Черемхово и Тулуне, а также воплощение в жизнь концепции современных пространств «Сердце железного города» в Железногороск-Илимском.

Указанные проекты развития территорий вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получат из бюджета на заявленные цели по 85 миллионов рублей.

Завершить проектные работы планируется в январе 2023 года, после чего подрядчики займутся работами по благоустройству.

Содействие развитию сибирских городов является одним из основных направлений компании Эн+, принципы которой определил ее основатель Олег Дерипаска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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