Названы 3 района Стамбула, где москвичи чаще всего покупают недвижимость

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали спрос на недвижимость в Стамбуле со стороны клиентов из Москвы и назвали самые популярные районы турецкого мегаполиса для приобретения жилья.

По итогам ноября 2022 года спрос на покупку недвижимости в Стамбуле со стороны жителей Москвы снизился на 42,14% относительно октября текущего года. Это снижение в рамках помесячной динамики стало первым с июля текущего года.

Кроме того, снижение, зафиксированное в ноябре, стало самым резким сокращением числа запросов, начиная с 2020 года.

Несмотря на отрицательную динамику ноября, в одиннадцатом месяце 2022 года покупательский интерес к недвижимости в Стамбуле оказался на 38,8% выше, чем в том же месяце, но годом ранее и на 137,18% выше, чем в ноябре 2020 года.

За 11 месяцев 2022 года – с января по ноябрь – спрос на покупку недвижимости в Стамбуле со стороны жителей российской столицы вырос на 121,32% относительно результата за аналогичный период прошлого год.

В ноябре – декабре 2022 года основным фактором, который влиял на выбор москвичей недвижимости в Стамбуле, стал бюджет сделки. Доля обращений, где цена была ключевым моментом, составила 57,9%, в сентябре – октябре доля таких запросов была чуть выше – 58,9%.

Доля клиентов, которые интересовались возможностью расчёта в рублях, в ноябре – декабре 2022 года составила 29,78% относительно всего числа обращений от тех, кого в первую очередь интересовала цена объекта, в сентябре – октябре доля таковых была на уровне 29,55%.

Вторым фактором по важности в ноябре – декабре стал статус объекта. Доля таких запросов составила 23,8% относительно общего числа, в сентябре – октябре этот параметр был на уровне 24,87%. При этом в ноябре – декабре доля клиентов, которые интересовались в Стамбуле вторичной недвижимостью, составила без малого 90% (89,95%).

Третьим по важности фактором стало расположение объекта. Доля таких запросов со стороны москвичей в ноябре – декабре составила 16,98% (в сентябре – октябре 14,96%).

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, самым популярным районом Стамбула для покупки недвижимости у москвичей в ноябре – декабре стал район Бейликдюзю. Его доля составила 26,97%. Вторая строчка у района Кадыкёй – 16,85%, третье у района Фатих – 13,48%.