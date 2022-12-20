Сотрудникам шелеховской промплощадки РУСАЛа вручили памятный знак «85 лет Иркутской области»

Работники Иркутского алюминиевого завода и компании «ИСО» в городе Шелехове получили знаки общественного поощрения.

Это Игорь Хоменко и Алексей Филиппов, а также Дмитрий Дрягин – председатель Рабочего совета Иркутского алюминиевого завода.

Награда утверждена к 85-летнему юбилею Приангарья указом губернатора Иркутской области за социальную значимую и общественную деятельность, за высокие результаты в развитии экономики, производства, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, правопорядка, общественной безопасности Иркутской области.