К 2030 году доля российских пестицидов на внутреннем рынке достигнет 70% - Россельхозбанк

По прогнозам Россельхозбанка, объем производства отечественных средств защиты растений до конца текущего года достигнет 175 тыс. тонн. При этом к 2030 году доля пестицидов отечественного производства на российском рынке возрастет до 70%.

С 2017 года производство средств защиты растений в России увеличилось в 1,6 раза, в 2022 году российские производители продолжают наращивать объемы. По прогнозам РСХБ, объем производства средств защиты растений до конца 2022 года составит порядка 175 тыс. тонн. (109,4 тыс. тонн по итогам 2017 года). Главным стимулирующим фактором роста станет увеличение спроса, который будет увеличиваться на 5-7% в год в течение следующих 5 лет. В ближайшие годы отечественный рынок будет стабильно расти, и к 2030 году объем производства достигнет 280 тыс. тонн в год. Увеличение спроса будет происходить за счет дальнейшей интенсификации сельского хозяйства, ввода новых земель сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь повысит потребность в гербицидах и фунгицидах для расширения посевных площадей.

По состоянию на октябрь 2022 года объем российского производства средств защиты растений в натуральном выражении составил 152 тыс. тонн. При этом гербициды заняли 68% (103 тыс. тонн), фунгициды - 17% (26 тыс. тонн), инсектициды - 14% (22 тыс. тонн), менее 1% (983 тонны) заняли средства против прорастания и регуляторы роста растений1.

«Российские производители далеко продвинулись в создании пестицидов в виде препаратов. Сегодня в России достаточно ресурсов для закрытия потребностей отечественных аграриев, однако требуется разработка новых наукоемких производств для отечественного синтеза действующих веществ, удовлетворяющих требования не только производителей препаратов, но и современные экологические требования и нормы по утилизации отходов химической отрасли. Современные средства защиты растений позволят сохранить урожай, увеличить продуктивность и объемы производства отечественных аграриев. Кроме того, в ближайшие годы в России будет прослеживаться тенденция к экологизации сельского хозяйства, что будет также способствовать росту российского рынка биопестицидов. Сейчас доля обработанных ими посевов составляет порядка 2% и будет расти», - отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Стоимостной объем российского рынка средств защиты растений по итогам 2021 года составил 175 млрд руб., при этом 52% препаратов были отечественными. По оценкам Россельхозбанка, в ближайшие 5 лет продолжится постепенное замещение импортной продукции. Доля российских химических средств защиты продолжит увеличиваться на 3-5% в год и составит порядка 70% к 2030 году. Развитие российского рынка обеспечивается в том числе объемами импорта сырьевых компонентов (42% импорта таких компонентов приходится на Китай, 36% - на Европу). По оценкам аналитиков РСХБ, импортные поставки сырьевых компонентов продолжат расти в 2023 году. Так, в 2021 году объем импорта компонентов для синтеза пестицидов составил 72 тыс. тонн, в 2022 году объем можем вырасти до 80 тыс. тонн.

1 fedstat.ru