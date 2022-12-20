С 1 января в Приангарье сельским работникам образования проиндексируют размер возмещения расходов по оплате ЖКУ

В Иркутской области с 1 января 2023 года работникам образования, проживающим и работающим в сельской местности, проиндексируют размер возмещения расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, предоставляемый в твердой денежной сумме. В соответствии с законом № 112-ОЗ размер индексации на 2023 год составит 1,055 рубля. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-служба правительства Иркутской области.

Таким образом, работникам образования, проживающим и работающим в сельской местности в южных районах Иркутской области, размер возмещения расходов составит 2 160,64 рубля в месяц. Для районов, приравненных к Крайнему Северу - 3 177,66 рубля в месяц, для районов Крайнего Севера - 6 034,60 рубля в месяц.

Напомним, что возмещение расходов, связанных с предоставлением работникам образования, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки, осуществляется по выбору работников образования: в размере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения или в твердой денежной сумме.