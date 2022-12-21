Домклик: cтоимость «вторички» в крупных регионах снижается

Аналитики Домклик изучили, как в ноябре 2022 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач.

Медианная стоимость квадратного метра по заключённым ипотечным сделкам (обозначена зеленым столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена голубым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в октябре 2022 года приведено у основания столбцов. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади.

По данным Домклик о заключённых ипотечных сделках Сбера, в ноябре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России практически не изменилась (77 тыс. рублей). При этом в 54 регионах из 85 снижение стоимости квадратного метра находится в интервале от 0 до 9%.

Практически во всех регионах, которые вошли в десятку крупнейших по числу сделок в ноябре, жильё подешевело. Больше всего — в Свердловской области (-7%), Татарстане (-5%) и в Башкортостане (-5%). Из всех рассмотренных регионов цены выросли только в Московской области (+2%).

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«На московском рынке вторичной недвижимости тренд на снижение цен укрепляется: после сентябрьских событий, в октябре, стоимость квартир опустилась сначала на 3%, в этом месяце еще на 2%. Количество предложений при этом продолжает оставаться на очень высоком уровне, а срок экспозиции увеличиваться. Скорее всего по итогам декабря мы увидим более значительный рост величины торга: на фоне изменения программы господдержки и ограничения ипотеки с околонулевыми ставками продавцы «вторички» будут стараться удержать покупательский интерес».

Несмотря на значительные колебания цены в течение года, в ноябре по сравнению с январём в большинстве регионов топ-10 изменение цены не превышает 5%. К примеру, квадратный метр «вторички» в Москве подешевел на 1%, а в Санкт-Петербурге — вырос на 3%. В среднем по стране за 11 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась на 5%. Наибольший прирост отмечен в Красноярском крае (+17%) и Башкортостане (+7%).