Иркутск занял первое место по уровню зарплат в Сибири

Столица Приангарья занимает первое место по размеру среднемесячной заработной платы работников средних и крупных предприятий, опередив Красноярск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Абакан и другие города Сибири. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Иркутска

С 2021 года показатель возрос на 16,4%.

При этом уровень регистрируемой безработицы один из самых низких в СФО: он снизился в 1,3 раза и сейчас муниципалитет удерживает 3 место. Отношение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности рабочей силы ниже только в Барнауле и Омске.

Потребительский рынок товаров и услуг является одним из основных направлений экономического развития города. В 2022 году Иркутск занимает первое место по объему оказанных платных услуг и обороту общественного питания на одного жителя, опередив Красноярск, Новосибирск, Омск и другие крупные города. О восстановлении потребительской активности и сферы общепита после спада в период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, свидетельствует рост этих показателей: на 16,2 % и 10,8 % соответственно.

Кроме того, специалисты отметили, что своевременное исполнение расходных обязательств муниципалитета обеспечивается за счет собственных доходов бюджета, а также безвозмездных поступлений. По уровню бюджетной обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами на одного иркутянина областной центр в отчетном периоде сохраняет второе место в СФО, уступив пальму первенства Красноярску.

Обеспеченность населения общей площадью жилья также сохраняется на высоком уровне. На одного человека в Иркутске приходится 29,5 кв. м, что дает городу право занимать второе место в рейтинге. Строчкой выше только Абакан, где на каждого горожанина приходится 30,7 кв. м. Ниже – Барнаул (27,6 кв.м), Красноярск (27,3 кв. м) и другие сибирские города.