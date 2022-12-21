Массовое озеленение крыш планируют в России

Такой пункт есть в проекте плана реализации стратегии развития стройотрасли до 2030 года, сообщают «Известия».

При благоустройстве российских городов власти запланировали использовать экологичные технологии, в том числе для создания зеленых крыш (речь о засаживании их растениями), умного освещения улиц и экопарковок.

Такой пункт есть в проекте плана мероприятий по реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Вопрос к 2024-му должен проработать Минстрой, указано в документе. «Известия» направили запрос в ведомство.