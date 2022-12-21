Дальневосточный банк предупреждает о повышенной активности мошенников в период новогодних праздников

Дальневосточный банк обращает внимание на повышенную активность мошенников в период новогодних праздников. В это время растет количество поддельных сайтов для покупки подарков. Ссылки могут поступать через электронную почту, мессенджеры и через другие каналы.

Высока активность звонков мошенников, которые представляются сотрудниками государственных органов, полиции, банков. В последнее время такие звонки производятся не только по телефону, но и через мессенджеры. Если у вас возникли подозрения, что вам звонят мошенники, немедленно положите трубку и перезвоните в банк по телефону, указанному на обороте вашей банковской карты.

Также наблюдаются звонки от якобы операторов сотовой связи, которые требуют вводить комбинации на телефоне. Ни в коем случае не следуйте таким рекомендациям.