Путин дал старт поставкам газа с Ковыктинского месторождения

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции запустил работу Ковыктинского газового месторождения и участка Ковыкта – Чаянда газопровода «Сила Сибири сегодня, 21 декабря. По его словам, это знаменательное событие как для отечественной газовой отрасли, так и для всего топливно-энергетического комплекса России и экономики в целом. В церемонии запуска приняли участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Джалябов, генеральный директора «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

На востоке страны создаётся мощный, стратегически важный производственный комплекс

– На карте страны появляется новый, Иркутский центр газодобычи. Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы – 1,8 триллиона кубометров газа, – сообщил президент.

Для доставки природного газа был построен трубопровод длиной 800 км, который соединит Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии. Этот участок дополнит магистральный газопровод «Сила Сибири», тем самым важнейший газотранспортный маршрут будет введён в эксплуатацию на всей протяжённости. Она превысит три тысячи километров.

Президент добавил, что проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений – более 50 млрд кубометров газа в год. Это серьёзная ресурсная база для Амурского газоперерабатывающего завода – одного из самых больших и современных в мире. На его технологических линиях будут выпускаться этан, пропан, гелий и другие товарные позиции, которые востребованы в химической промышленности, в коммунальной сфере и других отраслях.

– Таким образом, на востоке России создаётся мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. Запуск такого комплекса обеспечит надёжное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнёров, даст серьёзный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов нашей страны, позволит создать новые, высокопроизводительные рабочие места, – подчеркнул президент.

Для Иркутской области открываются новые возможности

По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, запуск Ковыкты – это историческое событие для региона.

– Запуск Ковыкты открывает для нас новые возможности по созданию региональных газохимических комплексов в Саянске и Ангарске, развитию площадки Усольехимпрома. Главное, разумеется – газификация. Мы утвердили с «Газпромом» программу газификации и газоснабжения Иркутской области до 2025 года. Она предусматривает газификацию населённых пунктов в четырёх северных районах области, – сообщил глава региона.



Он добавил, что запуск Ковыкты позволит перевести угольные теплоисточники на газ в границах Центральной экологической зоны Байкала и в других населённых пунктах.



Ранее сообщалось, что экспорт газа в Китай бьёт все рекорды. Так, «Газпром» в декабре установил очерердной исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Компания превысила контрактные обязательства на 16,6%. Поставки в декабре увеличены по просьбе Китая по договору с CNPC.