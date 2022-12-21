Снизится ли доллар ниже 70?

С конца ноября доллар ускорил рост по отношению к рублю, преодолев отметку 70 рублей. По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» в Иркутске Романа Зеленина, взрывной рост обеспечили физики. Он ожидает снижения курса ниже 70.

– С конца ноября доллар США очень сильно растёт, к текущему моменту он прибавил + 16%. В первую очередь, взрывную волну устроили физические лица. Если посмотреть на банки или юридические лица, они хеджируются валютой, но не пытаются заработать на этом, – пояснил эксперт БКС.

Он ожидает снижение доллара ниже текущих 70 рублей. Эксперт напомнил, что в ближайшее время начнутся налоговые перечисления, экспортёрам предстоит продавать валютную выручку и это будет способствовать укреплению рубля.

– Кроме того, экономика не выглядит разваливающейся или негативно плохой. ЦБ обещал в 2023 году прирост инфляции не более 10-12%. Поэтому я считаю, что регулятор будет удерживать валютный курс от сильного падения, – резюмировал эксперт.