Жители Иркутской области оценили 2022 год с точки зрения карьеры

Служба исследований hh.ru выяснила, как жители Иркутской области оценивают уходящий год с точки зрения трудоустройства.

Почти треть респондентов из Иркутской области (28%) рассказали, что для них 2022 год ничем не отличается от 2021-го: никаких существенных отличий в плане трудоустройства и карьеры они для себя не увидели. Чаще всего такого мнения придерживаются работники из сферы безопасности (40%), из автомобильного бизнеса (36%), по 33% – из транспортно-логистической сферы и сферы административного персонала.

Остальные так или иначе почувствовали перемены. Так, 9% иркутян считают, что в плане карьеры и работы 2022 год проходит лучше, чем 2020 и 2021 годы. Чаще всего такую оценку давали представители сферы туризма и ресторанов (16%) и строители (15%).

Еще 11% опрошенных, признают, что для их карьеры 2022 год лучше, чем 2020 год, но при этом хуже, чем 2021 год. Такого мнения придерживаются 15% представителей сферы искусства и медиа, по 13% – среди рабочего персонала и HR-менеджеров.

Показательно, что лишь 7% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 2020-го года, когда в мире разыгралась пандемия коронавируса и был введен локдаун. Наиболее часто такие респонденты встречаются экспертов по консультированию и консалтингу (10%).

При этом сразу 46% участников опроса затруднились дать однозначную оценку уходящему году в плане развития карьеры.