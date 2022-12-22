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Теплотрассу прорвало в центре Иркутска – без воды остались 44 дома

Прорыв теплотрассы произошел 22 декабря в центре города в районе дома на Аэрофлоткой, 6 – в результате без воды остались 44 дома, сообщает «Оператор тепловых сетей Иркутска».

Место повреждения обнаружено, поврежденный участок был отключен в 17:54. Ведется откачивание остаточной воды для проведения ремонтных работ – ее температура составляет 34 градуса.

В данный момент проводятся переключения на резервные тепловые сети. Место огорожено, чтобы избежать несчастных случаев и ДТП. «Тепловая сеть частично переведена на резервную линию, что позволило сократить количество отключенных домов до 17. На время ремонта их теплоснабжение будет обеспечиваться со сниженными параметрами давления и температуры», – говорится в сообщении.

Прогнозное время завершения ремонтных работ – 04:00 23 декабря. На месте работают пять бригад и вся необходимая спецтехника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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