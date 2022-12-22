Новый детский сад на 220 мест открыли в микрорайоне Лесной в Иркутске

Мэрия Иркутска 22 декабря сообщила об открытии нового детского сада «Лисенок» в микрорайоне Лесной на 220 мест – в настоящее время продолжается формирование групп, до конца 2022 года планируют набрать 206 человек.

Дошкольное учреждение является структурным подразделением школы № 33. Помещения в учреждении оснащены необходимым современным оборудованием, медицинским и процедурным кабинетами. Воспитанники смогут заниматься в спортивном и музыкальном залах, плавать в бассейне. Предусмотрена комната с интерактивной песочницей, игрушками, цифровой доской.

Установлены камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, системы оповещения, электронные замки, ворота с жесткой фиксацией, а также организован пост охраны. На территории есть игровые и спортивные площадки. Для каждой возрастной группы детей создан свой участок. Для маломобильных групп населения предусмотрен вертикальный лифт-подъемник и пандусы.