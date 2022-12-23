Примсоцбанк возобновил приём заявок на «Сельскую ипотеку», сообщает пресс-служба банка. Фиксированная ставка по продукту составляет 2,8%.

Кредит выдаётся на приобретение как готового дома так и на этапе строительства. В том числе под действие программы попадают дома блокированной застройки в сельской местности, например на территории сельского поселения, рабочего поселка, поселка городского типа или малого города с населением до 30 тыс. человек. Главное условие - жильё должно быть пригодно для круглосуточного проживания.



Отметим, при покупке готового жилого дома у юридического лица, его возраст должен составлять не более 3 лет на момент заключения кредитного договора, при покупке у физического лица, и не более 5 лет.



– Приобрести также можно дом на стадии строительства у юридического лица, так и индивидуального предпринимателя по договору долевого участия или договора уступки прав требования. Хочу отметить, что оформить кредит могут россияне от 18 до 80 лет, причём мы рассматриваем заёмщиков с отрицательной кредитной историей. Молодые семьи могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса или для погашения задолженности, – рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Оформить «Сельскую ипотеку» в Примсоцбанке можно на срок от 3 до 25 лет. Минимальный размер кредита 300 000 рублей. Максимальный - 5 000 000 рублей – для жилых помещений, расположенных в Ленинградской области и в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, и 3 000 000 для остальных субъектов РФ. Первоначальный взнос – от 10%.



Узнать подробнее о «Сельской ипотеке» в Примсоцбанке вы можете на нашем официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8(800) 350-42-02, *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.