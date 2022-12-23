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Реалист Банк вступил в российско-китайский финансовый совет

Российско-Китайский финансовый совет (РКФС) одобрил заявку Реалист Банка на участие. Совет является финансовой платформой, стимулирующей сотрудничество российских и китайских финансовых институтов с целью развития двусторонней торговли. Сотрудничество с Реалист Банком упростит для компаний КНР процесс инвестирования в экономику РФ, проекты в области сельского хозяйства и в ряде других отраслей.

«Среди актуальных вопросов взаимодействия: расчеты в национальных валютах, финансирование внешнеэкономической деятельности клиентов и приоритетных инфраструктурных проектов, торговые операции на глобальных рынках и хеджирование валютных рисков», - отметил Андрей Казаков, Заместитель Председателя Правления Реалист Банка.

Совет был создан в 2015 году. В настоящее время с российской стороны в РКФС принимают участие 27 банков, а с китайской - 29 финансовых институтов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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