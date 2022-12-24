Новости

Международная федерация бенди лишила Иркутск права проводить чемпионат мира

Международная федерация по хоккею с мячом (FIB) лишила Россию права участвовать в чемпионате мира – спортивные состязания, которые должны были пройти в Иркутске, не состоятся, говорится на сайте организации.

«Иркутск в России был местом проведения флагманского мероприятия FIB 2020 года, где группа B завершилась победой Венгрии. К сожалению, соревнования группы А не могли начаться ни в этом году, ни в 2021, ни в 2022 из-за пандемии, а в последнее время из-за геополитической ситуации. Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сложившейся ситуации», – говорится в сообщении.

Вместо России чемпионат проведет Швеция. На территории страны впервые пройдут «универсальные» соревнования – на одной арене за победу одновременно поборются и мужчины, и женщины. Турниры пройдут в 2023 году в конце марта и начале апреля в Обю и Векше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании