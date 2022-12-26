Улан-Удэ признан городом с одним из самых неэффективных систем управления

Самыми эффективными городскими властями в этом году признаны управленцы Тюмени, Салехарда и Казани, самыми неэффективными – Биробиджана, Архангельска и Улан-Удэ, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование АПЭК.

Последнее, 92-е место, в рейтинге заняла столица Бурятии Улан-Удэ. Как отмечают авторы исследования, город продемонстрировал значительный спад эффективности по сравнению с 2021 годом. Хотя тогда он тоже занимал последнее место, сейчас показатели снизились с 0,405 до 0,308.

– В Улан-Удэ сохраняются застарелые экологические сложности, в том числе связанные с состоянием атмосферного воздуха. Смог остается одной из значимых проблем, на которые традиционно реагируют жители. Также фиксируются трудности, связанные с общественным транспортом, – уточнил в беседе с «Известиями» глава АПЭК Дмитрий Орлов.