ЖКУ могут связать с платежеспособностью граждан

Идею представил Общественный совет при Минстрое, выяснили «Известия».

При повышении тарифов на коммунальные услуги следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве. Сегодня при индексации тарифов учитывается только инфляция.

Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, сказала «Известиям» руководитель комиссии Ирина Булгакова.

– Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения, – сказала Ирина Булгакова.