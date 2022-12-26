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Солид Банк сообщил режим работы офисов в новогодние праздники

Солид Банк сообщил, что в новогодние праздники будет установлен следующий режим работы офисов банка:

  • 30.12.22 (пятница) - время работы офисов сокращено на 1 час,
  • 31.12.22 (суббота) - 08.01.23 включительно (воскресенье) - выходные дни.
  • С 09.01.23 (понедельник) - все офисы работают по стандартному режиму.


-        30.12.2022 обслуживание клиентов юридических лиц сокращено на один час;

-        30.12.2022 обслуживание клиентов физических лиц сокращено на один час;

-        «iBank» (ДБО) для юридических лиц работает в режиме приема документов  30.12.2022 до 18:00. Документы, отправленные после 18:00 30.12.2022 подлежат возврату клиентам;

-        сервис Интернет – Банка «SolidPAY» работает в режиме приема документов с 30.12.2022 по 08.01.2023 включительно. Документы подлежат отражению 09.01.2023;

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-        30.12.2022 последний день приема переводов по системам: «Контакт», «Юнистрим», «Золотая Корона»;

-        30.12.2022 последний день приема переводов без открытия банковского счета, переводы по системе СВИФТ, а также переводов на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств;

-        30.12.2022 последний день открытия банковского счета, переводы по системе СВИФТ, а также переводов на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств.


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