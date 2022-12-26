Умер управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов

Его назначили на должность осенью 2021 года.

Карьеру в банке Денис Владимирович начал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. С 2011 по 2018 год работал заместителем управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года – управляющим Абаканского отделения Сибирского банка.

Осенью 2021 года Денис Лепчугов назначен управляющим Бурятским отделением Сбербанка.

«Он был талантливым руководителем и надежным другом, всегда имел проактивную позицию, отличался жизнелюбием и оптимизмом. Коллектив Байкальского банка скорбит и выражает соболезнования родным и близким», – рассказали в банке.