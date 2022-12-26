Минстрой предлагает увеличить норматив стоимости квадратного метра в России на 6,4%

Норматив стоимости квадратного метра по Российской Федерации на 1 полугодие 2023 года будет составлять 88 737 рублей, что на 6,4% выше показателя 2 полугодия текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства РФ.

Документом также предлагается установление показателей средней стоимости квадратного метра жилья по каждому региону России на первый квартал 2023 года. Впервые устанавливаются нормативы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, соответствующие изменения уже внесены в методику.

Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы – 169 679 рублей, Санкт-Петербурга – 165 315 рублей, Приморского края – 150 287 рублей. Наименьшие значения вводятся для Ингушетии – 45 805 рублей, Кабардино-Балкарии – 50 192 рубля и Калмыкии – 51 753 рубля.

«Значения норматива стоимости квадратного метра применяются для расчета размеров различных социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья и никак не влияют на рыночную стоимость недвижимости, которая есть в продаже в регионах», – пояснил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.